نصف مليون مجموعة فحص لكورونا تصل إسرائيل وحصيلة الإصابات 2639

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية الـ 12، إنه في إطار عملية مشتركة للموساد ووزارة الجيش، وصلت نصف مليون مجموعة فحص لكورونا إلى إسرائيل مساء اليوم الخميس، وهناك جهود لجلب الآلاف من أجهزة التنفس الصناعي.



وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إلى 2639 حالة.



وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين 46 في حالة حرجة، فيما تماثل سبعون شخصا للشفاء.



وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، من اليوم الخميس، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة و171 إصابة جديدة بالفيروس.



وأوضحت الوزارة في بيانها أن "حالة 2483 من مجمل الإصابات طفيفة، و68 متوسطة و39 خطيرة، بينما تماثل 68 مصابا للشفاء"، كما لفتت إلى أن 432 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات فيما يخضع 1261 مصابا للعلاج المنزلي وتم توزيع 325 مصابا على الفنادق التي أُعدت لاستقبال مصابي كورونا.



وتوفيت بعد ظهر اليوم، مسنة تبلغ من العمل 91 عاما كانت تخضع للعلاج في قسم العناية المركزة في مستشفى فولفسون في حولون، حيث طرأ تدهور على حالتها الصحية وفارقت الحياة.



ويستدل مع بيانات وزارة الصحة حول حالات الوفاة الست الأولى في البلاد من جراء الإصابة بـ"كوفيد 19"، أن معدل أعمار الوفيات وصل إلى 77 عاما.