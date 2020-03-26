شؤون فلسطينية

حماس تُعلّق على مبادرة الحوثيين بشأن إطلاق سراح أسرى سعوديين مقابل معتقليها

حماس تُعلّق على مبادرة الحوثيين بشأن إطلاق سراح أسرى سعوديين مقابل معتقليها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة (حماس)، مساء اليوم الخميس، بياناً صحفياً، علقت فيه على مبادرة زعيم الحوثيين باليمن، عبد الملك الحوثي، بخصوص المعتقلين الفلسطينيين في السعودية.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: 

تابعت حركة حماس باهتمام، المبادرة المقدرة، التي أطلقها السيد عبد الملك الحوثي، مساء اليوم الخميس، بخصوص مبادلة الأسرى لديهم مقابل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في المملكة العربية السعودية.

وإننا إزاء هذه المبادرة الذاتية، فإننا نقدر عالياً روح التآخي والتعاطف مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده ومقاومته، ونعبر عن شكرنا على هذا الاهتمام والمبادرة.

كما أننا نجدد مطالبتنا المستمرة للإخوة في السعودية، بضرورة الإفراج العاجل عن جميع المعتقلين الفلسطينيين من سجون المملكة، وعلى رأسهم الدكتور محمد الخضري، (أبو هاني)، فالحركة لم تألُ جهداً في التواصل مع القيادة السعودية على مدى قرابة عام كامل، وآخرها دعوة رئيس المكتب السياسي للحركة الأخ المجاهد إسماعيل هنية، لملك السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، الذين لم يسببوا ضرراً للمملكة، واحترموا أصول الضيافة في بلد شقيق دون مقابل، أو شرط، فلا ذنباً اقترفوه ولا جرماً قاموا به.

ونؤكد أن قضية فلسطين، كانت وستبقى القضية الجامعة لأمتنا العربية والإسلامية، وندعو الجميع إلى توحيد جهودهم لدعم الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، آملين وحدة أمتنا، وجمع صفها.

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