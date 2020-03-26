شؤون فلسطينية

مازن غنيم: إجراءات وقائية لضمان استمرار تقديم خدمة المياه بظل حالة الطوارئ

مازن غنيم: إجراءات وقائية لضمان استمرار تقديم خدمة المياه بظل حالة الطوارئ
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس سلطة المياه، مازن غنيم: إن سلطة المياه، تقوم بإجراءات وقائية؛ لضمان استمرار تقديم خدمة المياه في ظل حالة الطوارئ.

ودعا غنيم كافة مزودي الخدمات والهيئات المحلية، للالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة لضمان سلامة الجميع، والخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار.

جاء ذلك، خلال لقاء غنيم، اليوم الخميس، مع محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، ورئيس بلدية قلقيلية، هاشم المصري، حيث تم بحث واقع المياه في محافظة قلقيلية، وأفق النهوض به، خاصة في ظل حالة الطوارئ، وانتشار فيروس (كورونا) وازدياد الطلب على المياه.

ورحب رواجبه في بداية اللقاء، بغنيم، مثمناً جهوده واهتمامه بالمحافظة، مستعرضاً واقع المحافظة، وأهمية تزويد منطقة جورة عمرة بالمياه، كونها تعاني من شح، خاصة في فصل الصيف، مؤكداً على أهمية مشروع الخط الناقل من غرب المحافظة لشرقها، مشيراً إلى واقع المحافظة، والاستعدادات خلال فترة الطوارئ.

وأشاد غنيم، بصمود أهالي محافظة قلقيلية، وأطلع المحافظ على إجراءات سلطة المياه المشددة، والمتعلقة بضمان جودة المياه في ظل حالة الطوارئ، وآلية التنفيذ المعدة من قبل سلطة المياه، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات هي مراقبة صهاريج مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، وتحديد نقاط معينة لتعبئة المياه منها، لضمان مأمونيتها وسلامتها، مؤكداً على أهمية مراقبة سير هذه الصهاريج، والأماكن المعتمدة لتفريغ المياه العادمة، ومتابعتها ومحاسبة المخالفين.

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مازن غنيم: إجراءات وقائية لضمان استمرار تقديم خدمة المياه بظل حالة الطوارئ

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