مباشر | #جائحة_كورونا: 521 ألف إصابة و23 ألف وفاة حول العالم

دولي

الصحة الفرنسية تُعلن وفاة 365 بفيروس (كورونا) والحصيلة 1696

الصحة الفرنسية تُعلن وفاة 365 بفيروس (كورونا) والحصيلة 1696
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن تسجيل 365 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في البلاد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1696، فيما بلغ عدد المصابين 29155 شخصاً.

وقال المدير العام لشؤون الصحة في فرنسا جيروم سالومون اليوم الخميس، إن بين المتوفين الـ365 خلال 24 ساعة الماضية فتاة عمرها 16 عاما، وفق (روسيا اليوم). 

وأضاف أن قرابة 14 ألف مصاب يتلقون العلاج في المستشفيات الآن، مؤكدا أن الوضع الصحي مستمر في التدهور في البلاد "رغم التدابير المتخذة". 

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