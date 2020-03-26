الصحة الفرنسية تُعلن وفاة 365 بفيروس (كورونا) والحصيلة 1696

وقال المدير العام لشؤون الصحة في فرنسا جيروم سالومون اليوم الخميس، إن بين المتوفين الـ365 خلال 24 ساعة الماضية فتاة عمرها 16 عاما، وفق (روسيا اليوم).





وأضاف أن قرابة 14 ألف مصاب يتلقون العلاج في المستشفيات الآن، مؤكدا أن الوضع الصحي مستمر في التدهور في البلاد "رغم التدابير المتخذة".