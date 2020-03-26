محافظ نابلس: تعليمات واضحة للأمن للتعامل بحزم مع غير الملتزمين بالحجر المنزلي

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رام الله - دنيا الوطن

قال محافظ نابلس، إبراهيم رمضان: إنه أصدر تعليمات واضحة للأمن، للتعامل بحزم مع من لا يلتزم بالحجر المنزلي، مشدداً على ضرورة وأهمية الوعي المجتمعي، والالتزام بتعليمات المكوث بالمنازل لجميع المواطنين.



وحذّر رمضان في تصريح صحفي، اليوم الخميس، من خطورة ما يمكن أن ينجم عن الاستهتار، مؤكدًا ضرورة أن تسود ثقافة الوعي بأهمية دور العزل في كسر سلسلة عدوى الوباء، موجهًا شكره لكل أبناء شعبنا، الذين عبّروا بالتزامهم عن حرصهم ووعيهم، وفق وكالة (وفا).



وقال المحافظ: إننا نتعامل بجديّة تامّة مع المعلومات، التي تصلنا عن عدم التزام بعض المواطنين الملزَمين بالحجر المنزلي، والموقّعين على تعهّدات بذلك، وفق بروتوكولات الحجر الصحي المعتمدة من وزارة الصحة، وقد أصدرت تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية؛ للتعامل بحزم، وبإجراءات قانونية شديدة وصارمة مع المتهاونين بالالتزام بالحجر المنزلي الإلزامي.