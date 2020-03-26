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الصحة الأردنية: تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن وزير الصحة، سعد جابر، قوله: إن الارتفاع المفاجئ في أعداد المصابين بفيروس (كورونا) مؤشر خطير، ونحن أمام مفترق مهم في طريقة وأسلوب معالجتنا لهذا المريض.

وأشار وزير الصحة، خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إلى أن الحالات الـ 40 التي تم تسجيلها، توزعت على 26 حالة في محافظة إربد، و14 حالة في محافظة العاصمة، من بينها 5 حالات لقادمين من الخارج، ممن تم وضعهم بالحجر.

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