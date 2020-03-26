وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً للستائر يَصْنَع كمامات مخالفة في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة جنين، مساء اليوم، الخميس، بالتعاون مع الضابطة الجمركية، محلاً للستائر، يعمل على صناعة كمامات مخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.



وبين مدير دائرة حماية المستهلك في الوزارة في مديرية جنين، خليل عارضة، أنه تم إيقاف وإغلاق المحل، الذي كان يعمل على صناعة الكمامات من مواد لا تصلح لهذه الصناعة، لصالح إحدى الصيدليات في المحافظة، مستغلاً الطلب على هذه الأصناف، دون مراعاة أدنى الإجراءات والاشتراطات الصحية الواجب توفرها، وفق المواصفات والمقاييس.