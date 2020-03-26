بلدية رفح تُقرر إغلاق سوق الجمعة القديم حتى إشعار آخر

قررت بلدية رفح، مساء اليوم الخميس، إغلاق سوق الجمعة القديم، بجوار مركز العودة الصحي، والذي يُطلق عليه اسم "سوق البالة"، وذلك بدءاً من الجمعة 2020/3/27م وحتى إشعار آخر.وقالت البلدية، في تصريح لها عبر (فيسبوك)، إن ذلك يأتي حفاظاً على سلامة المواطنين، وفي إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كورونا).