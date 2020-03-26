شؤون فلسطينية

بلدية رفح تُقرر إغلاق سوق الجمعة القديم حتى إشعار آخر

بلدية رفح تُقرر إغلاق سوق الجمعة القديم حتى إشعار آخر
رام الله - دنيا الوطن
قررت بلدية رفح، مساء اليوم الخميس، إغلاق سوق الجمعة القديم، بجوار مركز العودة الصحي، والذي يُطلق عليه اسم "سوق البالة"، وذلك بدءاً من الجمعة 2020/3/27م وحتى إشعار آخر.

وقالت البلدية، في تصريح لها عبر (فيسبوك)، إن ذلك يأتي حفاظاً على سلامة المواطنين، وفي إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كورونا).


أخبار ذات صلة

حماس تُعلّق على مبادرة الحوثيين بشأن إطلاق سراح أسرى سعوديين مقابل معتقليها

حماس تُعلّق على مبادرة الحوثيين بشأن إطلاق سراح أسرى سعوديين مقابل معتقليها

مازن غنيم: إجراءات وقائية لضمان استمرار تقديم خدمة المياه بظل حالة الطوارئ

مازن غنيم: إجراءات وقائية لضمان استمرار تقديم خدمة المياه بظل حالة الطوارئ

محافظ نابلس: تعليمات واضحة للأمن للتعامل بحزم مع غير الملتزمين بالحجر المنزلي

محافظ نابلس: تعليمات واضحة للأمن للتعامل بحزم مع غير الملتزمين بالحجر المنزلي

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً للستائر يَصْنَع كمامات مخالفة في جنين

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً للستائر يَصْنَع كمامات مخالفة في جنين

شاهد: بلدية غزة تُصدر تنويهاً &#34;مهماً&#34; بشأن الأسواق الشعبية

شاهد: بلدية غزة تُصدر تنويهاً "مهماً" بشأن الأسواق الشعبية

وزارة الثقافة تُنظم &#34;طلة ثقافية&#34; عبر الإنترنت لمواجهة فيروس (كورونا)

وزارة الثقافة تُنظم "طلة ثقافية" عبر الإنترنت لمواجهة فيروس (كورونا)

الجامعة الإسلامية تتسلم مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني

الجامعة الإسلامية تتسلم مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني

منظمة التحرير تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة العمال والأسرى وأهالي غزة

منظمة التحرير تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة العمال والأسرى وأهالي غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

مازن غنيم: إجراءات وقائية لضمان استمرار تقديم خدمة المياه بظل حالة الطوارئ

مازن غنيم: إجراءات وقائية لضمان استمرار تقديم خدمة المياه بظل حالة الطوارئ

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً للستائر يَصْنَع كمامات مخالفة في جنين

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً للستائر يَصْنَع كمامات مخالفة في جنين

بلدية رفح تُقرر إغلاق سوق الجمعة القديم حتى إشعار آخر

بلدية رفح تُقرر إغلاق سوق الجمعة القديم حتى إشعار آخر

وزارة الثقافة تُنظم &#34;طلة ثقافية&#34; عبر الإنترنت لمواجهة فيروس (كورونا)

وزارة الثقافة تُنظم "طلة ثقافية" عبر الإنترنت لمواجهة فيروس (كورونا)

الجامعة الإسلامية تتسلم مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني

الجامعة الإسلامية تتسلم مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني

منظمة التحرير تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة العمال والأسرى وأهالي غزة

منظمة التحرير تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة العمال والأسرى وأهالي غزة

الأوقاف تُؤكد على وجوب الالتزام بالقرار الشرعي بإيقاف الجمعة والجماعة

الأوقاف تُؤكد على وجوب الالتزام بالقرار الشرعي بإيقاف الجمعة والجماعة

إسرائيل تُسلّم السلطة الفلسطينية 1600 كيس بريدي محتجزة

إسرائيل تُسلّم السلطة الفلسطينية 1600 كيس بريدي محتجزة

منوعات

راغب علامة: &#34;كورونا&#34; تليق بزوجتي جيهان لهذا السبب

راغب علامة: "كورونا" تليق بزوجتي جيهان لهذا السبب

هكذا اختلف شكل درة بعد الحجر المنزلي

هكذا اختلف شكل درة بعد الحجر المنزلي

شمس الكويتية تثير الجدل بتغريدة غريبة عن فيروس كورونا

شمس الكويتية تثير الجدل بتغريدة غريبة عن فيروس كورونا

من هي الشابة التي عثر عليها مقتولة في فيلا نجلاء فتحي؟

من هي الشابة التي عثر عليها مقتولة في فيلا نجلاء فتحي؟

شاهد: تغريد الطاسان تعلن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا بسبب عائلتها

شاهد: تغريد الطاسان تعلن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا بسبب عائلتها

شاهد كيف تفاعل النجوم السوريون مع فيروس كورونا؟

شاهد كيف تفاعل النجوم السوريون مع فيروس كورونا؟

شاهد كيف تقضى نانسى عجرم وقتها فى الحجر المنزلى؟

شاهد كيف تقضى نانسى عجرم وقتها فى الحجر المنزلى؟

شاعر مصري شهير يهاجم مذيعي الإخوان: &#34;مفيش سنس.. غباء وحقد ومرض&#34;

شاعر مصري شهير يهاجم مذيعي الإخوان: "مفيش سنس.. غباء وحقد ومرض"

شاهد: علي وكنز أبناء محمد رمضان في أحدث ظهور لهما

شاهد: علي وكنز أبناء محمد رمضان في أحدث ظهور لهما

شاهد: كيفية &#34;حك الأنف&#34; دون لمسها على طريقة مدحت شلبي

شاهد: كيفية "حك الأنف" دون لمسها على طريقة مدحت شلبي

عربي

الحوثيون يعرضون الإفراج عن أسرى سعوديين مقابل المعتقلين من (حماس)

الحوثيون يعرضون الإفراج عن أسرى سعوديين مقابل المعتقلين من (حماس)

ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في لبنان

ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في لبنان

مُقيم عربي يبصق في عربات التسوق بالسعودية.. والسلطات تضعه في الحجر الصحي

مُقيم عربي يبصق في عربات التسوق بالسعودية.. والسلطات تضعه في الحجر الصحي

مصرع 18 شخصًا بحادث تصادم بين عدد من السيارات في القاهرة

مصرع 18 شخصًا بحادث تصادم بين عدد من السيارات في القاهرة