إسرائيل تُسلم السلطة الفلسطينية 1600 كيس بريدي محتجزة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

تسلم البريد الفلسطيني، اليوم الخميس، شاحنة من البريد المحتجز لدى الجانب الإسرائيلي، محملة ب 1600 كيس بريدي وصل إلى مركز التبادل الدولي في أريحا.



وللمرة الأولى ورد ضمن هذه الشحنة ارساليات مباشرة من ثلاث دول جديدة ليصبح عدد الدول التي ترسل ارسالياتها بشكل مباشر هي ثمانية دول على أمل ان تحذوا جميع دول العالم مثل هذه الخطوة.



جاء هذا عقب المكالمة الهاتفية التي أجراها رمضان الغزاوي نائب مدير عام الإدارة العامة للبريد الفلسطيني مع الطرف الآخر، حيث تم استصدار التصاريح اللازمة لتأمين دخول هذه الشاحنة، والتي تم تعقيمها في مكتب بريد التبادل الدولي، بتوجيهات من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.إسحق سدر، وبالتعاون مع دائرة جمارك مركز التبادل الدولي، ليتم الشروع بعمليات الفرز من قبل طواقم البريد يوم الأحد.



ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد أمنت مستلزمات الوقاية من ملابس طبية وكمامات ومضخات للتعقيم.