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انتخاب بيني غانتس رئيساً للكنيست الإسرائيلي

انتخاب بيني غانتس رئيساً للكنيست الإسرائيلي
بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
انتخب زعيم تحالف (أزرق أبيض) بيني غانتس، اليوم الخميس، رئيساً للكنيست الإسرائيلي، وذلك في إطار صفقة مع حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد صوت لصالح غانتس 74 عضوا في الكنيست، مقابل 18 صوتا ضده وامتناع باقي الأعضاء عن التصويت.

وفي أول كلمة له بعد انتخابه، قال غانتس إن "الديمقراطية انتصرت"، مضيفا أن انتخابه جاء "من أجل توحيد الناس"، حسب تعبيره.

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