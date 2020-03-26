شؤون فلسطينية

عريقات: نقاوم (كورونا) بإمكانيات محدودة والاحتلال يهدم المنازل بأريحا

عريقات: نقاوم (كورونا) بإمكانيات محدودة والاحتلال يهدم المنازل بأريحا
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن سلطات الاحتلال قامت اليوم الخميس بهدم ثلاثة منازل فى منطقة الديوك التحتا فى أريحا صباح اليوم.

وأضاف عريقات، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بالأمس أجبرت عشرات العمال على ترك مواقع عملهم فى اسرائيل، وتم القائهم على مدخل اريحا الجنوبي، وعلى مداخل مختلف المدن فى الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف عريقات: "بلا خجل تقوم سلطة الاحتلال بهدم البيوت واستمرار ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، هكذا تتعاون اسرائيل فى محاربة الكورونا؟".

أخبار ذات صلة

وزارة الثقافة تُنظم &#34;طلة ثقافية&#34; عبر الإنترنت لمواجهة فيروس (كورونا)

وزارة الثقافة تُنظم "طلة ثقافية" عبر الإنترنت لمواجهة فيروس (كورونا)

الجامعة الإسلامية تتسلم مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني

الجامعة الإسلامية تتسلم مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني

منظمة التحرير تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة العمال والأسرى وأهالي غزة

منظمة التحرير تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة العمال والأسرى وأهالي غزة

الأوقاف تؤكد على وجوب الالتزام بالقرار الشرعي بإيقاف الجمعة والجماعة

الأوقاف تؤكد على وجوب الالتزام بالقرار الشرعي بإيقاف الجمعة والجماعة

إسرائيل تُسلم السلطة الفلسطينية 1600 كيس بريدي محتجزة

إسرائيل تُسلم السلطة الفلسطينية 1600 كيس بريدي محتجزة

هنية: سنقدم دعم بقيمة مئة ألف شيكل للأسر المتعففة من الرياضيين

هنية: سنقدم دعم بقيمة مئة ألف شيكل للأسر المتعففة من الرياضيين

شاهد: كيف تتعامل الطواقم الطبية مع حالات المشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا)

شاهد: كيف تتعامل الطواقم الطبية مع حالات المشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا)

ملحم: دخلنا مرحلة تلامس مربع الخطر بشأن فيروس (كورونا)

ملحم: دخلنا مرحلة تلامس مربع الخطر بشأن فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

وزارة الثقافة تُنظم &#34;طلة ثقافية&#34; عبر الإنترنت لمواجهة فيروس (كورونا)

وزارة الثقافة تُنظم "طلة ثقافية" عبر الإنترنت لمواجهة فيروس (كورونا)

الجامعة الإسلامية تتسلم مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني

الجامعة الإسلامية تتسلم مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني

منظمة التحرير تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة العمال والأسرى وأهالي غزة

منظمة التحرير تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة العمال والأسرى وأهالي غزة

عريقات: نقاوم (كورونا) بإمكانيات محدودة والاحتلال يهدم المنازل بأريحا

عريقات: نقاوم (كورونا) بإمكانيات محدودة والاحتلال يهدم المنازل بأريحا

هنية: سنقدم دعم بقيمة مئة ألف شيكل للأسر المتعففة من الرياضيين

هنية: سنقدم دعم بقيمة مئة ألف شيكل للأسر المتعففة من الرياضيين

وزير العمل: نتابع قضية العمال العائدين من أراضي الـ48 عبر معبر قلقيلية

وزير العمل: نتابع قضية العمال العائدين من أراضي الـ48 عبر معبر قلقيلية

الأمن بغزة يُلقي القبض على مروج فيديو إغلاق المحال التجارية

الأمن بغزة يُلقي القبض على مروج فيديو إغلاق المحال التجارية

الأشقر: وصول فيروس (كورونا) للأسرى بسجون الاحتلال مسألة وقت

الأشقر: وصول فيروس (كورونا) للأسرى بسجون الاحتلال مسألة وقت

منوعات

راغب علامة: &#34;كورونا&#34; تليق بزوجتي جيهان لهذا السبب

راغب علامة: "كورونا" تليق بزوجتي جيهان لهذا السبب

هكذا اختلف شكل درة بعد الحجر المنزلي

هكذا اختلف شكل درة بعد الحجر المنزلي

شمس الكويتية تثير الجدل بتغريدة غريبة عن فيروس كورونا

شمس الكويتية تثير الجدل بتغريدة غريبة عن فيروس كورونا

من هي الشابة التي عثر عليها مقتولة في فيلا نجلاء فتحي؟

من هي الشابة التي عثر عليها مقتولة في فيلا نجلاء فتحي؟

شاهد: تغريد الطاسان تعلن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا بسبب عائلتها

شاهد: تغريد الطاسان تعلن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا بسبب عائلتها

شاهد كيف تفاعل النجوم السوريون مع فيروس كورونا؟

شاهد كيف تفاعل النجوم السوريون مع فيروس كورونا؟

شاهد كيف تقضى نانسى عجرم وقتها فى الحجر المنزلى؟

شاهد كيف تقضى نانسى عجرم وقتها فى الحجر المنزلى؟

شاعر مصري شهير يهاجم مذيعي الإخوان: &#34;مفيش سنس.. غباء وحقد ومرض&#34;

شاعر مصري شهير يهاجم مذيعي الإخوان: "مفيش سنس.. غباء وحقد ومرض"

شاهد: علي وكنز أبناء محمد رمضان في أحدث ظهور لهما

شاهد: علي وكنز أبناء محمد رمضان في أحدث ظهور لهما

شاهد: كيفية &#34;حك الأنف&#34; دون لمسها على طريقة مدحت شلبي

شاهد: كيفية "حك الأنف" دون لمسها على طريقة مدحت شلبي

عربي

الحوثيون يعرضون الإفراج عن أسرى سعوديين مقابل المعتقلين من حماس

الحوثيون يعرضون الإفراج عن أسرى سعوديين مقابل المعتقلين من حماس

ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في لبنان

ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في لبنان

مُقيم عربي يبصق في عربات التسوق بالسعودية.. والسلطات تضعه في الحجر الصحي

مُقيم عربي يبصق في عربات التسوق بالسعودية.. والسلطات تضعه في الحجر الصحي

مصرع 18 شخصًا بحادث تصادم بين عدد من السيارات في القاهرة

مصرع 18 شخصًا بحادث تصادم بين عدد من السيارات في القاهرة