عريقات: نقاوم (كورونا) بإمكانيات محدودة والاحتلال يهدم المنازل بأريحا
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن سلطات الاحتلال قامت اليوم الخميس بهدم ثلاثة منازل فى منطقة الديوك التحتا فى أريحا صباح اليوم.
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن سلطات الاحتلال قامت اليوم الخميس بهدم ثلاثة منازل فى منطقة الديوك التحتا فى أريحا صباح اليوم.
وأضاف عريقات، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بالأمس أجبرت عشرات العمال على ترك مواقع عملهم فى اسرائيل، وتم القائهم على مدخل اريحا الجنوبي، وعلى مداخل مختلف المدن فى الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف عريقات: "بلا خجل تقوم سلطة الاحتلال بهدم البيوت واستمرار ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، هكذا تتعاون اسرائيل فى محاربة الكورونا؟".
وأضاف عريقات: "بلا خجل تقوم سلطة الاحتلال بهدم البيوت واستمرار ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، هكذا تتعاون اسرائيل فى محاربة الكورونا؟".
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