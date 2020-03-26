عريقات: نقاوم (كورونا) بإمكانيات محدودة والاحتلال يهدم المنازل بأريحا





وأضاف عريقات، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بالأمس أجبرت عشرات العمال على ترك مواقع عملهم فى اسرائيل، وتم القائهم على مدخل اريحا الجنوبي، وعلى مداخل مختلف المدن فى الأراضي الفلسطينية المحتلة".



وأضاف عريقات: "بلا خجل تقوم سلطة الاحتلال بهدم البيوت واستمرار ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، هكذا تتعاون اسرائيل فى محاربة الكورونا؟".





رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن سلطات الاحتلال قامت اليوم الخميس بهدم ثلاثة منازل فى منطقة الديوك التحتا فى أريحا صباح اليوم.