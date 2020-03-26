هنية: سنقدم دعم بقيمة مئة ألف شيكل للأسر المتعففة من الرياضيين

قال عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية، إنه سيقدم دعم بقيمة 100000 شيكل، وذلك إنطلاقاً من الواجب والمسؤوليات العليا في المجلس تجاه الأسرة الرياضية، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأسر المتعففة من الرياضيين،





وأضاف هنية: "يأتي ذلك تزامنًا مع حالة الطوارئ العامة، ودعما لأهلنا وأسرنا المتعففة من مؤسساتنا وأنديتنا الرياضية المختلفة، وستكون لعدد 1000أسرة من الرياضين، وسيتم اختيار الاسماء عبر المؤسسات والأندية الرياضة".

رام الله - دنيا الوطن