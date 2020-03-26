ملحم: دخلنا مرحلة تلامس مربع الخطر بشأن فيروس (كورونا)

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن فلسطين دخلت مرحلة تلامس مربع الخطر فيما يتعلق بانتشار فيروس (كورونا) المستجد.



وأضاف ملحم، خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس: "لوضع يتطلب أقسى درجات الحذر ومنع التجول بشكل صارم، رئيس الوزراء حذر بشدة من مرحلة الخطر، ومسؤولتنا نحذر من الخطر وذروة الخطر".



وتابع ملحم: "يجب الإلتزام بعدم التنقل لأنه يمنع تفشي الوباء، والمؤشرات تحذر من الانزلاق لمربع الخطر ونحن نتمنى على العمال الحذر الشديد، ونقول للعمال رأفة بكم توخوا أقسى درجات الحذر، فثغرة الخطر هي العمال ومحاصرة الفيروس متاحة بالحجر المنزلي.



وتابع ملحم: "نقابة الأطباء عدلت خبرها بطريقة تحمل اعتذار، بخصوص الأطباء الذي يتحدث عن إصابة الأطباء بفيروس كورونا، و32 من الكوادر الطبي في الجامع الطبي من مجمع فلسطين الطبي بالحجر المنزلي".



وقال: "يعود عمال بالآلاف اليوم واليوم تم فحص 400 عينة وهي قيد الفحص، وباقي العمال ندعوهم للفحص المنزلي".



واستطرد: "فتح المدارس للعمال أجرا غير منطقي الأفضل والإنسب هو الحجر المنزلي، وهناك إجراءات كلف بها المحافظون بخصوص تقليل تصريحات الحركة، وهناك أربع حالات من العينات التي اخذت من بلدة بدو شمال غرب القدس، سلبية أي غير مصابة".



رام الله - دنيا الوطن