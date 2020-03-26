الحوثيون يعرضون الإفراج عن أسرى سعوديين مقابل المعتقلين من حماس

عرض زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الله الحوثي، على السلطات السعودية الإفراج عن عدد من الأسرى السعوديين باليمن مقابل إفراج الرياض عن المعتقلين من حركة حماس بأراضيها.



وقال الحوثي، في خطاب تلفزيوني، الخميس: "نعلن استعدادنا التام للإفراج عن أحد الطيارين الأسرى مع أربعة من ضباط وجنود المعتدي السعودي مقابل الإفراج عن المختطفين من حركة حماس".



وأضاف الحوثي: "النظام السعودي يحاكم المختطفين الفلسطينيين بتهمة دعم جهة إرهابية ويقصد المجاهدين، ونؤكد على ثبات موقفنا المبدأي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإدانتنا لكل أشكال التآمر عليه".



وتابع الحوثي: "نعبر عن استنكارنا الشديد لما تقوم به السلطات السعودية من اختطاف لأعضاء في حركة حماس ومحاكمتهم".







رام الله - دنيا الوطن