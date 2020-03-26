الأمن بغزة يُلقي القبض على مروج فيديو إغلاق المحال التجارية

أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة في قطاع غزة، تنويهاً بشأن القبض على مروج فيديو إغلاق المحال التجارية في مدينة غزة.



وقالت الإدارة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ننوه أنه بتعليمات من العقيد علي النادي مدير عام شرطة المرور والنجدة وبعد التحري والمتابعة تم الوصول لمصدر الفيديو الذي تم تداوله أمس عبر منصات التواصل الاجتماعي لمركبة شرطة المرور تطالب فيها المركبات بإغلاق المحلات".



وأضافت الإدارة: "تم إلقاء القبض على المواطن م.ش وهو من سكان مدينة غزة وتسليمه المباحث العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".



ودعت الإدارة، كافة أبناء شعبنا أن يكونوا على قدر المسؤولية وعدم بث الشائعات والأكاذيب التي تهدف لإضعاف الجبهة الداخلية سواء بقصد أو بدون قصد.



وأمس الأربعاء، أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة في قطاع غزة، تنويهاً بشأن ما يجري تداوله من مقطع فيديو، حول قيام مركبة تتبع للإدارة، بالنداء على أصحاب المحال التجارية بغزة، لإغلاق محالهم.



وقالت الإدارة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء الأربعاء: "ننوه إلى أن مقطع الفيديو، الذي أشيع عن قيام مركبة تتبع لشرطة المرور، تطالب فيها أصحاب المحلات في مدينة غزة بالإغلاق، هو مُفبرك وعارٍ عن الصحة".



وأضافت: "تتابع الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة مع الجهات ذات الاختصاص، من أجل الوصول إلى مصدر الفيديو لمحاسبته، كما وندعو أبناء شعبنا ونشطاء التواصل الاجتماعي والإعلاميين؛ لاستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية فقط، وهي الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة".



رام الله - دنيا الوطن