شاهد: كبار كتاب وفناني فلسطين يوجهون رسائل مهمة في زمن (الكورونا)

رام الله - دنيا الوطنوجه عشرات الفنانين والكتاب والشعراء رسائل هامة مصورة في زمن الكورونا ضمن حملة أطلقتها وزارة الثقافة الفلسطينية بعنوان "#وطنك صحتك الك" لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا وضرورة الاستجابة للتعليمات المتعلقة بالحجر المنزلي وبطرق السلامة.وشارك في الحملة مجموعة كبيرة من الفنانين الفلسطينيين منهم محبوب العرب محمد عساف وعمار حسن وريم تلحمي والموسيقار عدنان جبران (الثلاثي جبران) ومن الممثلين الفنان القدير محمد بكري والفنانة صفاء سلطان المقيمة في عمان.كما شارك مجموعة من الكتاب منهم الكاتب الكبير محمود شقير والشاعر مراد السوداني أمين عام اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين والشاعر الفلسطيني عبد الله عيسى المقيم في روسيا والناقد الدكتور محمد البوجي من غزة.هذا وأكدت وزارة الثقافة في بيان لها أهمية تكاتف جميع فئات الشعب لاسيما المثقفين والفنانين في بث رسالة أمل وتفاؤل بأن فلسطين قادرة على تخطي الصعاب، وبث رسالة توعية بأهمية اتباع إرشادات السلامة من هذا المرض وتعليمات الحكومة الفلسطينية والتي تنطلق من الحرص على المواطن.وأشارت الوزارة إلى شعار الحملة والذي يعني أن الوطن وحمايته هي مسؤولية كل فرد فينا، وأن اهتمام كل مواطن بصحته تؤدي بالضرورة إلى حماية الوطن الكبير الذي يجمعنا والذي قاتلنا من أجله ومن أجل حريتنا.فيديو: الفنان عمار حسنالفنانة ريم تلحميالفنان محمد عسافالفنانة صفاء سلطانالناقد والروائي محمد البوجيالروائي والقاص محمود شقيرالفنان محمد بكريالشاعر عبد الله عيسىالشاعر مراد السودانيالموسيقي عدنان جبران