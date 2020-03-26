ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 8

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وعن حالتي وفاة، مما رفع عدد الإصابات الكلي إلى 2666 إصابة وعدد الوفيات إلى 8.



وقالت وزارة الصحة، في بيان لها: إن من بين الحالات 41 إصابة وصفت بـ"الخطيرة".



واتخذت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، قرارات جديدة في إطار إجراءاتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا. ومن بين الإجراءات الجديدة ألا يبتعد المواطن عن منزله أكثر من 100 متر، وبذلك بات على الإسرائيليين الراغبين في ممارسة رياضة الركض أو المشي أن يفعلوا ذلك في نطاق مئة متر من منازلهم لمدة أسبوع.



وطالبت الحكومة، الإسرائيليين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان وأغلقت المدارس والعديد من الشركات، مما أدى إلى تسريح أكثر من 500 ألف عامل وموظف حتى الآن، فيما اضطر القطاع الخاص لتقليص عدد المتواجدين في مكان العمل إلى عشرة أشخاص أو ثلث قوة العمل وأعطيت عطلات لأغلب العاملين في القطاع العام.