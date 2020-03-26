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دولي

(كورونا) يسقط أول حكومة أوروبية

(كورونا) يسقط أول حكومة أوروبية
رام الله - دنيا الوطن
صوّت المشرعون في كوسوفو، على عزل رئيس الوزراء ألبين كورتي، لتصبح حكومته أول حكومة تسقط بسبب "الطريقة التي تعاملت بها مع تفشي فيروس (كورونا)".

ووفق قناة (روسيا اليوم) فقد حصلت مذكرة حجب الثقة التي صوت عليها البرلمان لحجب الثقة عن الحكومة على 82 صوتا في البرلمان المؤلف من 120 نائبا، مقابل 32 نائبا صوتوا ضدها في حين امتنع نائب واحد عن التصويت.

وسلط رئيس الوزراء التي تمت الإطاحة بحكومته قبل التصويت الضوء على القرارات والأعمال التي قامت بها حكومته طيلة 50 يوما، مشيرا إلى أن هدف مذكرة حجب الثقة هو ترك المواطنين بلا حكومة.

وأوضح أن سبب إسقاط الحكومة ليس عزل وزير الداخلية أجيم فيليو، وهو شخصية بارزة في حزب الرابطة الديمقراطية لكوسوفو، وليس فرض ضرائب بنسبة 100% على المنتجات المستوردة من صربيا والبوسنة والهرسك.

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