التنمية الاجتماعية بغزة: نبحث عن آلية أخرى يتم من خلالها صرف المنحة القطرية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة التنمية الإجتماعية، أنه لم يتم تحديد موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في القطاع حتى اللحظة و لم تعتمد أسماء جديدة ولم نبلغ بملف الكشوفات أو من سيتم الصرف لهم.



وقال عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم الوزارة، وفق ما نقلت وكالة (الرأي): "هناك جهود تبذلها وزارة التنمية في غزة مع اللجنة القطرية على أمل ان يتم إضافة أسماء جديدة حتى يتسنى لكافة الأسر الفقيرة الاستفادة من المنحة".



وأضافت الكحلوت: "نبحث عن آلية أخرى يتم من خلالها صرف المنحة القطرية بما يحفظ سلامة وأمن المستفيدين بعيدا عن انتشار فيروس كورونا ، ومنع تجمع وتجمهر المواطنين".