المالكي: اتصالاتنا مستمرة لدعم شعبنا في مواجهة وباء كورونا





ولتحقيق هذا الغرض أيضا وللاطمئنان على صحة وسلامة عدد من نظرائه الدوليين وسلامة بلدانهم ولتأكيد على تضامن دولة فلسطين معهم أجرى المالكي اتصالا مع وزير خارجية إسبانيا وبلجيكا، كما قام ببحث قضايا الدعم والاسناد المطلوبة لدولة فلسطين مع سفراء دولة فلسطين في كل من جنيف وموسكو والباكستان وغيرها من الدول، وسيستمر الوزير د. المالكي في هذا الاجراء بالتواصل مع نظرائه وزراء الخارجية، وكذلك الاطمئنان على أوضاع السفارات والطواقم العملة فيها وكذلك بالنسبة لأوضاع جالياتنا في تلك الدول.



وفي ذات الإطار ومن خلال متابعة الوزارة لأوضاع جالياتنا وطلبتنا للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم قامت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا" بتعميم دليل الارشادات الصحي المعتمد على جميع سفارات دولة فلسطين للاستفادة منها في توعية ابناء الجالية والعاملين في السفارات والطلبة. كما تتابع الوزارة باهتمام كبير قضية الطلبة والمواطنين الراغبين في العودة الى الوطن خاصة الطلبة والمواطنين المتواجدين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة وتبذل قصارى جهدها لتأمين عودتهم الى الوطن، وتأمل ان تتكلل جهودها في النجاح.



رام الله - دنيا الوطناجرى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي سلسلة من الاتصالات وبعث بعدد من الرسائل لنظرائه من وزراء الخارجية على المستوى العربي والإقليمي والدولي بهدف حشد أوسع دعم مادي وعيني للحكومة الفلسطينية لمساندتها في تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة خاصة فيما يتعلق بالإمكانيات اللازمة لوزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا، وكان أبرزها الرسائل والاتصالات التي أجراها مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة وكذلك الرسالة التي بعثها لوزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة. وكذلك الرسالة الموجهة لأمين عام منظمة التعاون الإسلامي خاصة بعد اعلان البنك الإسلامي لتنمية تخصيص مبالغ مالية لدعم إجراءات الدول الأعضاء في المنظمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.