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شؤون فلسطينية

مجموعة مجلي تحصل على حقوق انتاج حصرية لاجهزة فحص كورونا السريعة

مجموعة مجلي تحصل على حقوق انتاج حصرية لاجهزة فحص كورونا السريعة
رام الله - دنيا الوطن
حصلت مجموعة مجلي العالمية التي يمتلكها العالم الفلسطيني البروفسور عدنان مجلي على الحقوق الحصرية لتصنيع وتوزيع اجهزة فحص سريعة لفايروس كورونا تسمى VITAK-19.

ونشرت وسائل الاعلام الأمريكية اليوم النبأ مشيرة الى ان هذه الأجهزة ستتوفر للمجمعات الطبية في امريكا والعالم في الساعات القادمة. 

وتحمل مجموعة مجلي اسم MIG USA وهي شركة قابضة مقرها العام  في ولاية كارولينا الشمالية، بالإضافة الى عدة مقار حول العالم بينها مقر  إقليمي  في مدينة رام الله، ويتركز عملها في قطاعات التكنولوجيا الطبية  والأدوية والبحوث السريرية. 

وجاء في التقارير المنشورة ان  الشركة تمتلك الآن كمية كبيرة من مجموعات الاختبار (اجهزة الفحص) لتزويد احتياجات الطوارئ. 

وذكرت التقارير ان الشركة ستوفر 500000 مجموعة في غضون 24-48 ساعة و 100000 في اليوم بعد ذلك. 

ويجري هذا االفحص السريع من خلال الحصول على عينة دم من اطراف الأصابع بحيث تظهر النتائج في حوالي 8 دقائق. ويمكن أيضًا إجراء الاختبار ذاتيًا، على غرار الفحص المنزلي لمرض السكري، مما يسمح للأفراد أو مقدمي الرعاية الصحية باتباع التعليمات المقدمة داخل المجموعة.

ونقلت وسائل الاعلام الأمريكية عن  البروفيسور عدنان مجلي، الرئيس التنفيذي للشركة قوله: "نحن في شركة MIGUSA متحمسون للغاية لامتلاك الفحص VITAK-19 والذي سيكون له تأثير كبير على الحرب ضد فيروس كورونا".

وأضاف؛ "تعمل اداة الفحص هذه على كشف الفيروس بسرعة وكفاءة ونحن نعمل بشكل مكثف جدا من اجل توفير هذه الاجهزة لجميع المجتمعات الطبية في جميع أنحاء الولايات المتحدة". 

وقال ان الشركة استعانت بفريق بحث وتطوير قدير للعمل على تطوير  مجموعة واسعة من حلول مكافحة الفيروسات لضمان الاستجابة الفورية والتدابير الوقائية لمكافحة الأمراض المشابهة لفيروسات الكورونا.

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