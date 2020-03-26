استفتاء "دنيا الوطن": أكثر من نصف المتابعين يتوقعون إنتهاء (كورونا) بالصيف.. هل أنت منهم؟





وجهت "دنيا الوطن" سؤال لرواد مواقع التواصل الإجتماعي، حول توقعاتهم بانتهاء أزمة (كورونا) مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، فأجاب (8,2) شخص بـ(لا) أي ما يعادل (39%) من المشاركين، بينما أجاب (13 ألف) شخص بـ(نعم) أي ما يعادل (61%) من المشاركين.



وشارك (21) ألف بالاستفتاء، عبر المشاركة برأيهم، أو التعليق، والتعبير عن مشاعرهم عبر الرموز التعبيرية (الإيموجي)، فعلقت (إم العبد): "ان شاء الله تفاءلوا بالخير تجدوه ظننا بالله خير ربنا يرفع عنا البلاء والوباء".

وقالت (Suzan NA) وضعت نعم من باب التفاؤل والطاقة الايجابية إن شاء الله ينتهي مع قدوم الصيف، بينما قالت (Um Ahmed) ستنتهي ليس بالحرارة بل بعد ما نصوم رمضان وندعي بإذن الله ربنا حيجيب دعاء المسلمين يا رب يعني باذن الله فقط.

ولم تتوقع (إم عبود) إنتهاء الأزمة قائلة: العلماء قالوا أن الحرارة مالها علاقه بالفيروس، عنا الحرارة بدأت 40 ولسه وكل يوم حالات جديدة الله يلطف فينا، وقالت: (Samar Mohammad) كان ما ظهرت في الهند وباكستان وغيرها من الدول اللي معروفة درجة الحرارة فيها عالية بس عموما ربنا يزيح الغمة ع خير بدون م نفقد احباب.

وشارك (21) ألف بالاستفتاء، عبر المشاركة برأيهم، أو التعليق، والتعبير عن مشاعرهم عبر الرموز التعبيرية (الإيموجي)، وجهت "دنيا الوطن" سؤال لرواد مواقع التواصل الإجتماعي، حول توقعاتهم بانتهاء أزمة (كورونا) مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، فأجاب (8,2) شخص بـ(لا) أي ما يعادل (39%) من المشاركين، بينما أجاب (13 ألف) شخص بـ(نعم) أي ما يعادل (61%) من المشاركين.

خاص دنيا الوطنمع انتشار فيروس (كورونا)، رجح الكثير من العلماء أن يقتل الصيف وإرتفاع درجات الحرارة الفيروس المستجد والخطير ويقف انتشاره إلى حين ايجاد العلماء لقاحاً له، هذا ما أعطى الملايين أمل بالخلاص، ولكن قتلت منظمة الصحة العالمية هذا الأمل عندما أعلنت أن الفيروس سيظل يتمتع بالقدرة على الانتشار، وأنه من الخطأ الاعتقاد أنه سيكون موسمياً ويختفي في الصيف مثل الإنفلونزا.