بيان من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة حول مستجدات الجالية في ظل (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، إنها على تواصل وتشاور دائم مع وزارتي الخارجية والصحة المصريتين، لمتابعة أية أعراض قد تطرأ على أي من المواطنين الفلسطينيين في ظل انتشار فيروس كورونا.



وأكدت السفارة في بيان وصل "دنيا الوطن"، أن هناك تنسيق مباشر مع اللجان الصحية من قبل وزارتي الخارجية والصحة لمواجهة إنتشار فيروس كورنا، وتم التنسيق بين المستشار الطبي بالسفارة واللجنة الوطنية لمكافحة العدوى لاستيعاب أية حالات فلسطينية يظهر عليها أعراض المرض.



وشدد البيان على أن اللجنة الصحية المصرية المعنية على استعداد تام لمواجهة أي حالات مصابة بفيروس" كورونا" على حد سواء للمصريين أو الأجانب وتم الاتفاق بين سفارة دولة فلسطين واللجنة حول آلية تعامل أبناء الجالية والطلبة والإجراءات الاحترازية المتبعة في حال لا قدر الله شعر المواطن بأعراض فيروس كورونا سواء بإرتفاع في درجة الحرارة بشكل كبير مصاحب بسعال وضيق نفس.



وأكد ضرورة إبلاغ السفارة في حال ظهور أيٍ من الأعراض الصحية المصاحبة لفيروس كورونا على أي من المواطنين، أو سرعة الاتصال على الخط ساخن رقم 105 أو 15335 التابع لوزارة الصحة والسكان للتبليغ عن الحالة أو لتقديم الإستفسارات اللازمة حول فيروس كورونا المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس ومن ثم تتولى اللجنة الصحية إرسال سيارة إسعاف وطاقم طبي مجهز ليتم نقل المريض إلى مستشفى الحميات التي تم تجهيزها للتعامل مع أي حالات مصابة وفقا للمعايير الطبية العالمية ليتلقى العلاج عقبها في المشافي الحكومية التابعة للدولة .



وأهابت السفارة في بيانها بأبناء الجالية والطلبة الالتزام بالإجراءات الصحية التي تحفظ صحتهم وذويهم والتزامهم بالمنازل قدر الامكان واقتصار الحركة لحالات الضرورة القصوى واتباع الإجراءات الصحية المختلفة لتجاوز هذه الأزمة بسلام.



وفيما يتعلق بمطالبات أبناء شعبنا من الطلبة والعالقين الذين عبروا عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، أفادت السفارة بأنها تتابع مع جميع الجهات المسؤولة لتأمين عودتهم إلى أرض الوطن، مؤكدة أن أبناء الجالية والطلبة في مصر بخير .



وقال البيان: إن السفارة مستمرة في تأدية دورها بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات وزير الخارجية رياض المالكي، وجرى تشكيل خلية أزمة من السفارة تعمل على مدار الساعة برئاسة السفير دياب اللوح، لمتابعة أوضاع وشؤون الجالية الفلسطينية والطلبة.



وشدد البيان على ضرورة التواصل معها مباشرة في حالات الطوارئ، من خلال هواتفها الأرضية خلال مواعيد العمل الرسمية، كما تم تخصيص رقم "جوال" طوارئ خارج أوقات العمل الرسمية، إضافة إلى التواصل المباشر مع السفير مباشرة، أو عبر الأرقام التالية:



هواتف السفارة الأرضية : 0020233384761 - 0020233384762 0020233384763



أو خارج أوقات العمل الرسمية على جوال: 01009533392



أو عبر الرسائل من خلال تطبيق الواتساب : 00201030218317



أو التواصل مع المستشار الطبي حسام طوقان 00201223106315