الصحة: 84 إصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين

من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن العدد الكلي للإصابات بفيروس كوفيد-19 "كورونا" المستجد في فلسطين بلغ 84 إصابة حتى اللحظة، بينها 9 حالات في المحافظات الجنوبية.



وأضافت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن"، وتحدث عن آخر مستجدات الفيروس، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 17 حالة شفاء لمصابين بالفيروس، ووفاة واحدة في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.



وأوضحت أن عدد المصابين الحاليين بلغ 66 إصابة، مضيفة أنه تم إجراء 4890 فحصا مخبريا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس في مختبرات وزارة الصحة، من المحافظات الشمالية والجنوبية، وكانت جميعها سلبية "غير مصابة" باستثناء الحالات الـ84 المذكورة.



وأشارت الوزارة إلى أن الحجر الصحي يطبق على جميع المواطنين والزائرين القادمين إلى فلسطين لمدة 14 يوما، من تاريخ دخولهم إليها.