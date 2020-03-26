الاحتلال يُفرج عن القيادي بحماس نادر صوافطة

القيادي في حركة حماس نادر صوافطة

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، عن الأسير القيادي في حركة (حماس) نادر صوافطة من مدينة طوباس شمال الضفة المحتلة.



وأمضى المحرر صوافطة 10 أشهر في الاعتقال الإداري، عقب اعتقاله في 30 من أيار/ مايو من عام 2019.



وكانت عائلة صوافطة، قد أعلنت في وقت سابق عن إلغاء مراسم استقبال القيادي نادر صوافطة، مراعاة للظروف الصحية، التي يمر بها أبناء شعبنا، واعتذرت عن استقبال المهنئين.



يشار إلى أنّ صوافطة، اعتقل عدة مرات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أمضى خلالها أكثر من 15 عاماً في السجون.