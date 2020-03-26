تعَرّف على الأسواق المفتوحة والمُغلقة غدًا الجمعة

سوق الزاوية بغزة

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خاص دنيا الوطن

أكد العقيد جهاد حمادة، مدير شرطة البلديات، اليوم الخميس، أن الأسواق المُغلقة غدًا الجمعة، هي الأسواق الأسبوعية المركزية، مثل سوق اليرموك، وسوق الجمعة، وسوق الحلال.



وقال العقيد حمادة لـ"دنيا الوطن": إن الأسواق التي ستكون مفتوحة ليوم الغد، هي سوق فراس، وسوق الشجاعية، وسوق الزاوية، وسوق الشاطئ، وسوق الشيخ رضوان، لكن سيتم ذلك بزيادة أعداد شرطة البلديات، وشرطة حفظ النظام، حتى يتم ترتيب تلك الأسواق وتنظيمها، ومنع البسطات العشوائية.



وأوضح أن تلك الإجراءات هدفها حماية المواطنين، وإنهاء التدافع الذي قد يحصل، كما تم التنسيق مع بلدية غزة؛ لتطهير وتعقيم تلك الأسواق، والأهم ألا يكون هناك أي اكتظاظ، أو تزاحم في الأماكن.



وأشار إلى أنه بعد قرار إغلاق المساجد، لن يكون هناك أي اكتظاظ عند بوابات المساجد من قبل البسطات والكارات، وهذا سينهي أي تجمع كان سابقًا.



وفيما يخص المولات في غزة، قال حمادة: إن المباحث العامة، ومباحث التموين، والجهات المختصة، تراقب وتتابع المولات الكبيرة، وقد وصل لإدارات تلك المولات، تعليمات بعدم التجمهر والتكدس والاكتظاظ في تلك المناطق، داعيًا المواطنين للالتزام بالتعليمات.