ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في لبنان

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، إنه بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي، ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 368 حالة، بزيادة 35 حالة عن يوم أمس.



ووفق موقع قناة (الميادين) فقد سُجلت حالتا وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة، أحدهما في العقد الخامس من العمر، في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، والآخر في العقد السابع من العمر، في مستشفى سيدة المعونات.



وشددت الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، خاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام، الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن أي تهاون بتطبيقها، سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.