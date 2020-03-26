عاجل

  • ارتفاع أعداد وفيات كورونا بإسرائيل إلى 6 بعد وفاة مسنة تبلغ من العمر 91عاما

عربي

ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في لبنان

ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في لبنان
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، إنه بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي، ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 368 حالة، بزيادة 35 حالة عن يوم أمس.

ووفق موقع قناة (الميادين) فقد سُجلت حالتا وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة، أحدهما في العقد الخامس من العمر،  في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، والآخر في العقد السابع من العمر، في مستشفى سيدة المعونات.
 
وشددت الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، خاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام، الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن أي تهاون بتطبيقها، سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.

أخبار ذات صلة

مُقيم عربي يبصق في عربات التسوق بالسعودية.. والسلطات تضعه في الحجر الصحي

مُقيم عربي يبصق في عربات التسوق بالسعودية.. والسلطات تضعه في الحجر الصحي

مصرع 18 شخصًا بحادث تصادم بين عدد من السيارات في القاهرة

مصرع 18 شخصًا بحادث تصادم بين عدد من السيارات في القاهرة

كم يومًا ستكفي الـ 2 تريليون دولار في الولايات المتحدة؟

كم يومًا ستكفي الـ 2 تريليون دولار في الولايات المتحدة؟

قصف بالكاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد

قصف بالكاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد

السيسي للمصريين: سنتخطى اللحظات العصيبة وستصير ذكرى من الماضي

السيسي للمصريين: سنتخطى اللحظات العصيبة وستصير ذكرى من الماضي

الرئيس التونسي يُغرّد عن تجاهل العالم لقضية فلسطين وتعاطفه مع إيطاليا والصين

الرئيس التونسي يُغرّد عن تجاهل العالم لقضية فلسطين وتعاطفه مع إيطاليا والصين

تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مصر ووفاة حالة واحدة

تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مصر ووفاة حالة واحدة

الأردن يُعلن ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 172 حالة

الأردن يُعلن ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 172 حالة

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

إدارة (نفحة) تفرض عقوبات بحق الأسير أيمن الشرباتي بعد إشعاله النيران

إدارة (نفحة) تفرض عقوبات بحق الأسير أيمن الشرباتي بعد إشعاله النيران

(أونروا) تُغلق مركز بدو الصحي بالقدس بسبب (كورونا)

(أونروا) تُغلق مركز بدو الصحي بالقدس بسبب (كورونا)

الديمقراطية تدعو لإنجاح أسبوع (حملة المقاطعة) وتطوير آليات استبدال المنتج الإسرائيلي بالوطني

الديمقراطية تدعو لإنجاح أسبوع (حملة المقاطعة) وتطوير آليات استبدال المنتج الإسرائيلي بالوطني

السفير الديك: نناشد المواطنين والطلبة العالقين الراغبين بالعودة البقاء بأماكنهم ورعاية صحتهم

السفير الديك: نناشد المواطنين والطلبة العالقين الراغبين بالعودة البقاء بأماكنهم ورعاية صحتهم

قوات الاحتلال تهدم ثلاثة منازل في الديوك شمال مدينة أريحا

قوات الاحتلال تهدم ثلاثة منازل في الديوك شمال مدينة أريحا

الشعبية: بالوحدة والوعي والتكافل نحمي شعبنا من مخاطر فيروس &#34;كورونا&#34;

الشعبية: بالوحدة والوعي والتكافل نحمي شعبنا من مخاطر فيروس "كورونا"

شاهد: حريق بمخازن تجارية في حي النصر بمدينة غزة

شاهد: حريق بمخازن تجارية في حي النصر بمدينة غزة

وزيرة الصحة تمنع صرف دواء (Hydroxy Chloroquine)

وزيرة الصحة تمنع صرف دواء (Hydroxy Chloroquine)

منوعات

راغب علامة: &#34;كورونا&#34; تليق بزوجتي جيهان لهذا السبب

راغب علامة: "كورونا" تليق بزوجتي جيهان لهذا السبب

هكذا اختلف شكل درة بعد الحجر المنزلي

هكذا اختلف شكل درة بعد الحجر المنزلي

شمس الكويتية تثير الجدل بتغريدة غريبة عن فيروس كورونا

شمس الكويتية تثير الجدل بتغريدة غريبة عن فيروس كورونا

من هي الشابة التي عثر عليها مقتولة في فيلا نجلاء فتحي؟

من هي الشابة التي عثر عليها مقتولة في فيلا نجلاء فتحي؟

شاهد: تغريد الطاسان تعلن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا بسبب عائلتها

شاهد: تغريد الطاسان تعلن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا بسبب عائلتها

شاهد كيف تفاعل النجوم السوريون مع فيروس كورونا؟

شاهد كيف تفاعل النجوم السوريون مع فيروس كورونا؟

شاهد كيف تقضى نانسى عجرم وقتها فى الحجر المنزلى؟

شاهد كيف تقضى نانسى عجرم وقتها فى الحجر المنزلى؟

شاعر مصري شهير يهاجم مذيعي الإخوان: &#34;مفيش سنس.. غباء وحقد ومرض&#34;

شاعر مصري شهير يهاجم مذيعي الإخوان: "مفيش سنس.. غباء وحقد ومرض"

شاهد: علي وكنز أبناء محمد رمضان في أحدث ظهور لهما

شاهد: علي وكنز أبناء محمد رمضان في أحدث ظهور لهما

شاهد: كيفية &#34;حك الأنف&#34; دون لمسها على طريقة مدحت شلبي

شاهد: كيفية "حك الأنف" دون لمسها على طريقة مدحت شلبي

عربي

ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في لبنان

ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في لبنان

مصرع 18 شخصًا بحادث تصادم بين عدد من السيارات في القاهرة

مصرع 18 شخصًا بحادث تصادم بين عدد من السيارات في القاهرة

قصف بالكاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد

قصف بالكاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد

السيسي للمصريين: سنتخطى اللحظات العصيبة وستصير ذكرى من الماضي

السيسي للمصريين: سنتخطى اللحظات العصيبة وستصير ذكرى من الماضي