إدارة (نفحة) تفرض عقوبات بحق الأسير أيمن الشرباتي بعد إشعاله النيران

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم الخميس، أن إدارة معتقل (نفحة) فرضت عقوبات بحق الأسير أيمن الشرباتي الملقب بـ (المواطن)، وذلك بعد قيامه يوم أمس، بإشعال النيران بمقتنيات وملفات، وإلقائها على غرفة الشرطة بمعتقل (نفحة) الصحراوي، مما أدى إلى حرق جزء من الباب الخشبي لغرفة الشرطة.



وأوضحت الهيئة، أن العقوبات التي صدرت بحق الشرباتي، تمثلت بعزله لمدة أسبوعين داخل الزنازين، وحرمانه من (الكانتينا) والزيارات لمدة شهرين، ودفع غرامة مالية بقيمة 500 شيكل، وتعويضات بقيمة 3500 شيكل.



ولفتت الهيئة إلى أن ما قام به الأسير الشرباتي، يوم أمس، كان احتجاجاً على تجاهل إدارة معتقل (نفحة) لمطالب الأسرى وإهمالها لهم، وعدم قيامها باتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة داخل أقسام الأسرى؛ لمنع انتشار فيروس (كورونا).



يشار إلى أن الأسير شرباتي (51 عاماً) من مدينة الخليل، معتقل منذ عام 1988 ومحكوم بالسجن لمدة 100 عام، وتنقل بين عدة سجون إسرائيلية، وقام قبل عدة أشهر بحرق علم الاحتلال في أحد السجون، وعلى إثرها جرى قمعه من قبل سلطات الاحتلال.