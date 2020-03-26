وسائل إعلام إسرائيلية: غانتس يدرس تعيينه رئيسًا لـ (كنيست) ومن ثم رئاسة الحكومة

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف (أزرق أبيض) بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن كتلة (أزرق-أبيض) وحزب (ليكود) يدرسان تعيين بيني غانتس، رئيساً لـ (كنيست)، وذلك من أجل دفع تشكيل حكومة وحدة.



وقال موقع (عرب 48): إن غانتس تحدث، صباح اليوم، مع قادة تحالفه، يائير لبيد وموشيه يعالون وغابي أشكنازي، واتفقوا على مواصلة الإجراءات في (كنيست) لانتخاب مئير كوهين، من كتلتهم، رئيساً لـ (كنيست).



وأشار الموقع إلى أن المفاوضات مع (ليكود) حول حكومة وحدة قد تؤدي إلى تغيير قرار (أزرق- أبيض) بشأن انتخاب رئيس جديد لـ (كنيست).



ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، عن قيادي في (ليكود) قوله: إنه "إذا عين غانتس مئير كوهين رئيساً لـ (كنيست)، ستنتهي المفاوضات على تشكيل حكومة وحدة".



وتتواصل الاتصالات بين الطرفين، حول تشكيل حكومة وحدة، والمقترح الأساسي المطروح في المفاوضات حالياً، هو تشكيل حكومة مشتركة من كلا الحزبين لمدة نصف سنة، بهدف تحويل ميزانيات ومواجهة انتشار فيروس (كورونا)، وبعد نصف سنة تجري مفاوضات بين الجانبين حول خطوط عريضة أيديولوجية، حسبما ذكرت القناة 12 التلفزيونية، اليوم، الخميس.



وبحسب هذا المقترح، فإنه سيجري التناوب على رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس، وبحيث تُحسب فترة النصف السنة الحالية من فترة ولاية نتنياهو في التناوب.