شؤون فلسطينية

(أونروا) تُغلق مركز بدو الصحي بالقدس بسبب (كورونا)

(أونروا) تُغلق مركز بدو الصحي بالقدس بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إغلاق مركز "بدو" الصحي مساء يوم 25 آذار، كجزء من عملية تعقب لحالات إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) في منطقة بدو، وذلك تماشياً مع توصيات وزارة الصحة.

وبعد التأكد من أن بعض المراجعين للمركز الصحي، قد ثبتت إصابتهم بفيروس (كورونا)، أمرت (أونروا) موظفيها بالدخول في الحجر الصحي الذاتي، حتى يتم فحصهم، الأمر الذي سيستغرق عدة أيام. 

وأعربت (أونروا) عن أملها بأن يتم إعادة فتح المركز الصحي في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد معرفة نتائج الفحص، وتطهير المبنى بالكامل، بينما ستواصل بقية المراكز الصحية في رام الله، وباقي مناطق الضفة الغربية البالغ عددها 41 مركزاً عملها بشكل طبيعي.

وأوضحت غوين لويس، مديرة شؤون (أونروا) في الضفة الغربية: "لقد اتخذنا هذه الخطوة كإجراء وقائي لحماية المرضى الذين نخدمهم وحماية موظفينا، وتود (أونروا) أن تؤكد أنه منذ بداية تفشي الوباء، عكف موظفونا على أخذ الاحتياطات ضد العدوى، بما في ذلك الحرص على تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي وارتداء ملابس واقية.

وحثت السيدة لويس المرضى الآخرين، الذين قاموا بمراجعة المركز الصحي في الأيام الماضية على اتباع توصيات وزارة الصحة، والاتصال بالخط الساخن للوزارة في حال كانت لديهم أي مخاوف ذات صلة، وبإمكان المراجعين لمركز (بدو) الصحي الاتصال بالأرقام التالية للخط الساخن الخاص بـ (أونروا) والمخصص لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي في حال كانت لديهم أي أسئلة حول احتياجاتهم الصحية الأولية أو الخدمات الأخرى التي توفرها (أونروا). 

وستسعى (أونروا) لتزويد المرضى بالأدوية اللازمة، وضمان استمرارية الرعاية الصحية، كلما أمكن، وكيفما سمحت قيود الحركة.

من الجدير بالذكر، أن المركز الصحي في (بدو) يوفر الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 2400 مريض شهريًا، معظمهم من بيت سوريك، بدو، والقرى المجاورة الأخرى في شرقي رام الله، ويقدم المركز الصحي خدمات وقائية وعلاجية، بما في ذلك التشخيصات المخبرية وغيرها، وخدمات صحة الأم والطفل، والعلاج الطبيعي، وخدمات الإرشاد النفسي. 

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