الصحة بغزة: وسعنا دائرة الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنها وسعت دائرة الفحوصات الطبية، الهادفة للكشف عن فيروس (كورونا)؛ حيث تستهدف الفحوصات بشكل رئيسي المخالطين للحالات المكتشفة، وذلك ضمن الجهود الاحترازية للحصر ومنع انتشار الفيروس في قطاع غزة.



وأوضح رامي العبادلة، مدير دائرة مكافحة العدوى في ادارة المستشفيات بوزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، أن الفحوصات ستشمل أيضاً من تظهر عليه أعراض المرض، ويتم تشخيصه وفرزه من قبل الطاقم الطبي المتخصص.



وطمأن العبادلة سكان قطاع غزة، بأن الإجراءات الصحية الاحترازية، جعلت من المرض تحت السيطرة، وأن جميع الحالات المكتشفة، هي الحالات التي تم حجرها، بعد أن عادت من الخارج.



وأشار إلى أن وزارته ملتزمة بمبدأ الشفافية، والكشف المباشر عن جميع الحالات التي تظهر نتائج تحليلها الإصابة بالفيروس، داعياً المواطنين إلى التزام التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة واللجان الحكومية المشكلة، والمعنية بانتشار الفيروس.