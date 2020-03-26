السفير الديك: نناشد المواطنين والطلبة العالقين الراغبين بالعودة البقاء بأماكنهم ورعاية صحتهم



وأضاف: "بدورها تقوم طواقم العمل المختصة في الوزارة العاملة على مدار الساعة، بالإجابة على جميع أسئلة واستفسارات أبناء شعبنا أينما كانوا، ويقوم فريق العمل المصغر في الوزارة بمتابعة أي قضية طارئة، وبشكل فوري، ويتخذ ما يلزم من إجراءات وتدابير، لحل أي مشكلة، وتقديم العون والوقوف إلى جانب أبناء شعبنا".



وبشأن الاستفسارات والأسئلة التي ترد الوزارة، بخصوص طلب العودة إلى الوطن، أكد السفير الديك، على أن الوزارة استطاعت وبالتنسيق مع الشركاء المحليين، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والدول المضيفة، استطاعت أن تتابع وتؤمن وصول أعداد كبيرة من الطلبة والمواطنين إلى أرض الوطن في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس.





وأضاف السفير الديك، أنه وفي ظل إجراءات الوقاية والسلامة التي اتخذتها المملكة الأردنية الشقيقة، بإغلاق المطار، وما تم من إجراءات أدت إلى إغلاق المعابر الحدودية، طلبت الوزارة وعبر سفاراتها من جميع الطلبة، وأبناء الجاليات المكوث في أماكنهم، والالتزام بتعليمات الدول المضيفة، الخاصة بإجراءات السلامة والوقاية من هذا الوباء، والبقاء في أماكنهم ريثما تصلهم تعليمات جديدة".



وأشار السفير الديك إلى أن "الوزارة تواصل متابعة قضية الطلبة الراغبين في العودة إلى أرض الوطن كحق أصيل لهم، وتقوم بالتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية كافة؛ لتأمين عودتهم إلى أسرهم وذويهم.





وشدد السفير الديك على ضرورة قيام الطلبة والمواطنين العالقين بالتنسيق المتواصل حول كافة القضايا مع سفارات دولة فلسطين، ولجان الطوارئ المنبثقة عنها"، وتمنى السفير الديك لشعبنا وجالياتنا وطلبتنا الصحة والسلامة.



وعبر سفراء وسفارات وبعثات دولة فلسطين، ومن خلال الاتصال المباشر مع رموز الجالية، وحتى الاتصال المباشر مع أبناء الجالية وذويهم، وكذلك الطلبة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، ولحثهم على الالتزام التام بتعليمات الدول المضيفة، الخاصة بالأوضاع الصحية فيها، وطرق السلامة والوقاية المتبعة في ظل تفشي وباء (كورونا)، وتأكيداً على نجاح الوزارة والسفارات في نسج أوسع شبكة ممكنة من علاقات الاتصال اليومي مع جالياتنا في كل مكان، تصلنا آلاف الأسئلة والاستفسارات حول عديد القضايا، التي تتعلق أوضاعهم وهمومهم.