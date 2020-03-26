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مُقيم عربي يبصق في عربات التسوق بالسعودية.. والسلطات تضعه في الحجر الصحي

مُقيم عربي يبصق في عربات التسوق بالسعودية.. والسلطات تضعه في الحجر الصحي
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت السلطات السعودية، القبض على مقيم من جنسية عربية؛ بعد قيامه بالبصق عمداً، داخل عربات التسوق في مجمع تجاري بمدينة مكة.

وقال موقع (صوت المدينة): إنه "ورد بلاغ من مواطن سعودي، بشأن تعمد مقيم يعمل في مخبز بأحد المراكز التجارية بمخطط الشرائع 4، البصق داخل العربات، مما استدعى السلطات للتدخل العاجل".

وأكد الموقع السعودي، أنه "تم ضبط المقيم، الذي تبين أنه يمني الجنسية، وإحالته إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة؛ ليتضح وجود ارتفاع في درجة حرارته".

وأُدخل المقيم العربي، الحجر الصحي؛ لحين التأكد من نتائج الفحوص المخبرية، الخاصة بشأن احتمال إصابته بفيروس (كورونا)، فيما تم فتح تحقيق بخصوص مسألة البصق العمد.

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