قوات الاحتلال تهدم ثلاثة منازل في الديوك شمال مدينة أريحا

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، ثلاثة منازل في قرية الديوك شمال مدينة أريحا، تعود ملكيتها للمواطنين ثائر الشريف، ومؤيد أبو عبيد، وياسر عليان، بحجة عدم الترخيص.



ودان المحافظ جهاد أبو العسل، عمليات الهدم التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن هذه الإجراءات التي تمارسها دولة الاحتلال، تهدف إلى كسر إرادة الصمود والتحدي لدى أبناء شعبنا الفلسطيني، وخلق وقائع على الأرض، تساعد في إطالة عمر الاحتلال الإسرائيلي، أراضي الدولة الفلسطينية.



وأضاف أبو العسل، أن المجتمع الدولي، مطالب اليوم، بالتدخل للجم دولة الاحتلال، التي تُمعن بانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.