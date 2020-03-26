شاهد: حريق بمخازن تجارية في حي النصر بمدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنشب حريق، صباح اليوم الخميس، في مخازن تحتوي على بضاعة بالقرب من عيادة الوكالة، وسط مدينة غزة.واندلع الحريق بمخازن بضاعة بالقرب من عيادة الوكالة، حيث إن سيارت الإطفاء، هرعت إلى مكان الحريق، دون معرفة الأسباب، التي أدت إلى اندلاع الحريق حتى هذه اللحظة.