وزيرة الصحة تمنع صرف دواء (Hydroxy Chloroquine)

(Hydroxy Chloroquine) إلا بوصفة طبية من طبيب اختصاص، وتحت طائلة المسؤولية، على أن يتم ترصيد الوصفات في الصيدليات".





رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، قرارًا موجهًا إلى الصيادلة في البلاد، بمنع صرف دواء (Hydroxy Chloroquine) والذي شاع في الفترة الأخيرة، أنه يُعالج فيروس (كورونا).وقالت الوزيرة الكيلة، في قرارها، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ودعمًا لرعياة صحة المواطنين، فقد تقرر التزام كافة الصيدليات بعدم صرف دواء