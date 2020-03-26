ملحم: 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بفلسطين وقد يتم تمديد فترة الطوارئ

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في بلدة بدو بينهم طفلان، نتيجة مخالطة المسنة أم محمود، التي توفيت بالأمس.



وقال ملحم، خلال الإيجاز الصحفي الحكومي، لمتابعة ملف (كورونا): إن "عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين، ارتفع إلى 84 إضافة لوفاة واحدة، فيما عدد حالات الشفاء 17، وعدد المصابين الحاليين 66 حالة، مبينًا أن الحكومة قد تضطر لتمديدر فترة حالة الطوارئ بسبب الأوضاع الأخيرة.



وأوضح ملحم، أنه تم أخذ عينات في بلدة بدو، لجميع المخالطين بالبلدة، والمصابون تم حجرهم، لافتًا إلى أن الفقيدة كانت تعاني من العديد من الأمراض، ولضعف مناعتها لم تستطيع مقاومة الفيروس.



وأشار إلى أن هناك تعليمات، ستصدر لاحقًا عن رئيس الوزراء، حيث تتجه نحو تشديد الإجراءات، خصوصًا في هذه المرحلة الخطيرة والحاسمة، لا سيما بسبب العمال القادمين من إسرائيل، والتي يجب سد هذه الثغرة.



وأضاف ملحم: "لدينا نقص في شرائح فحص فيروس (كورونا)،

ولكن كل العالم يعاني من النقص في الأمور المتعلقة بهذا الوباء"، مبينًا أن نحو 20 طبيبًا، هم الآن بالحجر الصحي، نتيجة مخالطتهم لابن الفقيدة.