حسين الشيخ: نبذل جهدًا كبيرًا لجلب عينات فحص (كورونا) إلى فلسطين

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ: إن هنالك جهدًا لجلب عينات فحص (كورونا).وأضاف الشيخ، في تصريح مقتضب عبر حسابه بموقع (تويتر): إنه "وبتعليمات الرئيس محمود عباس، كل الجهات المختصة سواء الطبية أو السيادية، تبذل جهداً كبيراً مع دول العالم؛ لجلب عينات فحص (كورونا) نتيجة النقص الكبير بها في فلسطين".وفي تغريدة أخرى، قال الشيخ: "مع تفشي (كورونا) نطالب الحكومة الاسرائيلية بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وبخاصة كبار السن والمرضى والنساء والأطفال.. لا يعقل بقاؤهم عرضة للوباء، وإسرائيل تتحمل المسؤولية عن حياتهم".