اندلاع مواجهات بالقدس المحتلة واعتقال عدة شبان

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات الليلة الماضية، بين المواطنين، وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من مدينة القدس المحتلة، كما جرى اعتقال عدة شبان، خلال مداهمة أحياء المدينة.



واندلعت إحدى المواجهات، إثر اقتحام قوات الاحتلال، منطقة باب المجلس بالبلدة القديمة، واعتدت على المواطنين هناك، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الفتى عبد بشيتي، والشاب عمر الفيراوي من باب المجلس بالقدس القديمة، خلال تلك المواجهات.



وفي بلدة العيسوية، اندلعت مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال، والتي اعتقلت أربعة شبان خلال اقتحام البلدة، وهم: محمد أديب أبو الحمص، وتيسير محيسن، ومحمد رمزي محيسن، وصهيب صايمة.



وفي سياق متصل، أفرج الاحتلال عن الشاب محمد علي أبو الحمام، بشرط الحبس المنزلي مدة 5 أيام، وكان قد اعتقل أمس من بلدة سلوان، بعد الاعتداء عليه بالضرب.



من جهة متصلة، لاحقت قوات الاحتلال المصلين المتواجدين في منطقة باب الأسباط، خلال أدائهم صلاة المغرب، واعتقلت ثلاثة منهم وهم: نظام أبو رموز، وجهاد أبو رموز، وحاتم كسواني.



ولفتت المصادر إلى أن الاحتلال، أخلى سبيل الشبان بعد تحرير مخالفة مالية لهم، قيمة كل منها 5 آلاف شيكل، بحجة "مخالفة تعاليم الحجر المنزلي، ومخالفة قرارات الطوارئ".