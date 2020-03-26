الهندي: حماس لا تُبتز وموضوع الأسرى الإسرائيليين له ثمن كبير على الاحتلال دفعه

سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة حماس

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن حركته لا يمكن ابتزازها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أن لموضوع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، ثمن كبير جداً، وعلى الاحتلال أن يدفعه.



جاء ذلك، رداً على تصريحات أحد جنرالات الاحتلال الإسرائيلي، الذي قال فيها: "إن الجهد الذي تقوم به إسرائيل لمواجهة أزمة (كورونا)، يجب أن تحصل مقابله على ثمن من حماس، وتحقيق مصالح استراتيجية لها، لاسيما من خلال إنهاء أزمة الجنود الإسرائيليين، الأسرى لدى الحركة في غزة، وتحقيق مصالحها الأمنية".



وقال الهندي لـ "دنيا الوطن": "الاحتلال عودنا على مثل هذه الخرافات، وهذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يمكن لحماس ان تُبتز من قبل الاحتلال الإسرائيلي".



وفي السياق، أشار الهندي، إلى أنه من حق الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو القدس أو قطاع غزة، أن يتلقى العلاجات من فيروس (كورونا)، والوقاية من هذا المرض الفتاك، الذي صنف أنها وباء عالمي.



وقال الهندي: "إذا ما حدث مكروه، سيتحمل الاحتلال مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة أو في فلسطين، سواء كان في الأراضي الفلسطينية أو في السجون، لذلك المطلوب من الاحتلال، أن يفسح المجال لإدخال ما يحتاجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من معدات طبية ووسائل".



وأضاف: "يجب على الاحتلال أن يُعيد حساباته، عندما يتجرأ على معاناة الشعب الفلسطيني، وما يعيشه، وهذا الأمر يتطلب رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة بشكل كامل، وأن يعيش الشعب الفلسطيني كباقي أحرار العالم، بأمن وسلام وطمأنينة".