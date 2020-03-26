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دولي

ملك ماليزيا وزوجته في الحجر الصحي

ملك ماليزيا وزوجته في الحجر الصحي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء الماليزية، بإصابة 7 موظفين في القصر الملكي بفيروس (كورونا) الجديد، وهو ما دفع بالقصر إلى وضع الملك السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، وزوجته الملكة تونكو حجة عزيزة أمينة ميمونة اسكندرية في الحجر الصحي الاحتياطي.

وأضافت الوكالة، أنه تم إجراء فحص فيروس (كورونا) للملك والملكة، وظهرت نتائجهما سلبية، فيما تم نقل الموظفين المصابين إلى مستشفى كوالالمبور العام؛ لتلقي العلاج والرعاية الصحية.

وقال مسؤول القصر الملكي، داتوك أحمد فاضل شمس الدين: "رغم النتائج السلبية لاختبار الفيروس، فإن الملك والملكة سيخضعان لحجر صحي طوعي لمدة 14 يوماً بدأت يوم البارحة"، وفق تعبيره.

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