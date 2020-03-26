شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تُحيل تاجراً للنيابة وتُغلق ثلاثة معامل مخالفة ببيت لحم والخليل والقدس

وزارة الاقتصاد تُحيل تاجراً للنيابة وتُغلق ثلاثة معامل مخالفة ببيت لحم والخليل والقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس،  في مدينة جنين،  تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية؛ لتلاعبه بالأسعار، مما  يرفع عدد التجار المحالين  للنيابة العامة على مدار الأسبوع الجاري إلى 26 تاجراً.

وأغلقت الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية، معملين غير مرخصين لإنتاج المعقمات في مدينتي  الخليل وبيت لحم.

وبينت مدير عام مديرية الوزارة في محافظة بيت لحم، جهاد جرايسة، أن المعمل الذي أغلق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، جرى جمع إنتاجه من السوق، لافتة إلى الجولات المشتركة مع لجان الطوارئ والبلديات في محافظة بيت لحم؛ لضبط وتنظيم السوق.

كما أغلقت الوزارة وبالتعاون مع  الأجهزة الأمنية ومديرية والصحة الليلة الماضية، مشغلاً للخياطة في منطقة جنوب القدس، يقوم بإنتاج كمامات غير صحية.

وبينت الوزارة، أنه وبعد التحري، تبين بأن المشغل غير مرخص من الجهات المختصة، والسلعة لاتخضع لشروط السلامة الصحية حيث تم توقيفه، وإغلاق المشغل لحين تصويب وضعه القانوني حسب الأصول.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى ارتفاع عدد المنشآت، التي تم إغلاقها على مدار الأسبوع الحالي إلى 21 منشأة صناعية مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها.

أخبار ذات صلة

ملحم: 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بفلسطين وقد نضطر لتمديد فترة حالة الطوارئ

ملحم: 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بفلسطين وقد نضطر لتمديد فترة حالة الطوارئ

حسين الشيخ: نبذل جهدًا كبيرًا لجلب عينات فحص (كورونا) إلى فلسطين

حسين الشيخ: نبذل جهدًا كبيرًا لجلب عينات فحص (كورونا) إلى فلسطين

اندلاع مواجهات بالقدس المحتلة واعتقال عدة شبان

اندلاع مواجهات بالقدس المحتلة واعتقال عدة شبان

ملحم: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين للسيدة المتوفية

ملحم: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين للسيدة المتوفية

شاهد: رسالة من أفراد الشرطة بغزة للمواطنين غير المحجورين

شاهد: رسالة من أفراد الشرطة بغزة للمواطنين غير المحجورين

ليلة الغد يبدأ التوقيت الصيفي في فلسطين

ليلة الغد يبدأ التوقيت الصيفي في فلسطين

انخفاض طفيف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

انخفاض طفيف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

الإعلام الحكومي بغزة: الأسماء المتداولة للمصابين السبعة غير صحيحة

الإعلام الحكومي بغزة: الأسماء المتداولة للمصابين السبعة غير صحيحة

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تُحيل تاجراً للنيابة وتُغلق ثلاثة معامل مخالفة ببيت لحم والخليل والقدس

وزارة الاقتصاد تُحيل تاجراً للنيابة وتُغلق ثلاثة معامل مخالفة ببيت لحم والخليل والقدس

ليلة الغد يبدأ التوقيت الصيفي في فلسطين

ليلة الغد يبدأ التوقيت الصيفي في فلسطين

انخفاض طفيف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

انخفاض طفيف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

الإعلام الحكومي بغزة: الأسماء المتداولة للمصابين السبعة غير صحيحة

الإعلام الحكومي بغزة: الأسماء المتداولة للمصابين السبعة غير صحيحة

ملحم: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في قرية &#34;بدو&#34; شمال غرب القدس

ملحم: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في قرية "بدو" شمال غرب القدس

الداخلية بغزة: نُحذّر مِن تداول الشائعات والانتباه قبل تناقل أية معلومات بهذه المرحلة الحساسة

الداخلية بغزة: نُحذّر مِن تداول الشائعات والانتباه قبل تناقل أية معلومات بهذه المرحلة الحساسة

الاتحاد العام لعمال فلسطين يُحمّل الجانب الإسرائيلي المسؤولية عن سلامة عمالنا

الاتحاد العام لعمال فلسطين يُحمّل الجانب الإسرائيلي المسؤولية عن سلامة عمالنا

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين في مناطق متفرقة من القدس

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين في مناطق متفرقة من القدس

منوعات

راغب علامة: &#34;كورونا&#34; تليق بزوجتي جيهان لهذا السبب

راغب علامة: "كورونا" تليق بزوجتي جيهان لهذا السبب

هكذا اختلف شكل درة بعد الحجر المنزلي

هكذا اختلف شكل درة بعد الحجر المنزلي

شمس الكويتية تثير الجدل بتغريدة غريبة عن فيروس كورونا

شمس الكويتية تثير الجدل بتغريدة غريبة عن فيروس كورونا

من هي الشابة التي عثر عليها مقتولة في فيلا نجلاء فتحي؟

من هي الشابة التي عثر عليها مقتولة في فيلا نجلاء فتحي؟

شاهد: تغريد الطاسان تعلن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا بسبب عائلتها

شاهد: تغريد الطاسان تعلن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا بسبب عائلتها

شاهد كيف تفاعل النجوم السوريون مع فيروس كورونا؟

شاهد كيف تفاعل النجوم السوريون مع فيروس كورونا؟

شاهد كيف تقضى نانسى عجرم وقتها فى الحجر المنزلى؟

شاهد كيف تقضى نانسى عجرم وقتها فى الحجر المنزلى؟

شاعر مصري شهير يهاجم مذيعي الإخوان: &#34;مفيش سنس.. غباء وحقد ومرض&#34;

شاعر مصري شهير يهاجم مذيعي الإخوان: "مفيش سنس.. غباء وحقد ومرض"

شاهد: علي وكنز أبناء محمد رمضان في أحدث ظهور لهما

شاهد: علي وكنز أبناء محمد رمضان في أحدث ظهور لهما

شاهد: كيفية &#34;حك الأنف&#34; دون لمسها على طريقة مدحت شلبي

شاهد: كيفية "حك الأنف" دون لمسها على طريقة مدحت شلبي

عربي

مصرع 18 شخصًا بحادث تصادم بين عدد من السيارات في القاهرة

مصرع 18 شخصًا بحادث تصادم بين عدد من السيارات في القاهرة

قصف بالكاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد

قصف بالكاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد

السيسي للمصريين: سنتخطى اللحظات العصيبة وستصير ذكرى من الماضي

السيسي للمصريين: سنتخطى اللحظات العصيبة وستصير ذكرى من الماضي

تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مصر ووفاة حالة واحدة

تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مصر ووفاة حالة واحدة