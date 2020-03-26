وزارة الاقتصاد تُحيل تاجراً للنيابة وتُغلق ثلاثة معامل مخالفة ببيت لحم والخليل والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، في مدينة جنين، تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية؛ لتلاعبه بالأسعار، مما يرفع عدد التجار المحالين للنيابة العامة على مدار الأسبوع الجاري إلى 26 تاجراً.



وأغلقت الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية، معملين غير مرخصين لإنتاج المعقمات في مدينتي الخليل وبيت لحم.



وبينت مدير عام مديرية الوزارة في محافظة بيت لحم، جهاد جرايسة، أن المعمل الذي أغلق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، جرى جمع إنتاجه من السوق، لافتة إلى الجولات المشتركة مع لجان الطوارئ والبلديات في محافظة بيت لحم؛ لضبط وتنظيم السوق.



كما أغلقت الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديرية والصحة الليلة الماضية، مشغلاً للخياطة في منطقة جنوب القدس، يقوم بإنتاج كمامات غير صحية.



وبينت الوزارة، أنه وبعد التحري، تبين بأن المشغل غير مرخص من الجهات المختصة، والسلعة لاتخضع لشروط السلامة الصحية حيث تم توقيفه، وإغلاق المشغل لحين تصويب وضعه القانوني حسب الأصول.



وأشارت الوزارة في بيانها، إلى ارتفاع عدد المنشآت، التي تم إغلاقها على مدار الأسبوع الحالي إلى 21 منشأة صناعية مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها.