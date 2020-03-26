شؤون فلسطينية

ملحم: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين للسيدة المتوفية

ملحم: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين للسيدة المتوفية
من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله
رام الله - دنيا الوطن
أكد إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قرية بدو شمال غرب  القدس.

وقال ملحم، في مقطع فيديو بثه (تلفزيون فلسطين): إن الإصابات الجديدة، كانت من المخالطين للسيدة المتوفاة.

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) منذ ظهوره في فلسطين، إلى 86 إصابة تعافى منها 17 في مدينة بيت لحم، وسجلت حالة وفاة واحدة.

وأجرت الطواقم الطبية في الساعات الماضية، وفي أعقاب حالة الوفاة، مسحاً لعدد من أفراد العائلة في البلدة.

 

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