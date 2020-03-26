ملحم: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين للسيدة المتوفية

رام الله - دنيا الوطنأكد إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قرية بدو شمال غرب القدس.وقال ملحم، في مقطع فيديو بثه (تلفزيون فلسطين): إن الإصابات الجديدة، كانت من المخالطين للسيدة المتوفاة.وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) منذ ظهوره في فلسطين، إلى 86 إصابة تعافى منها 17 في مدينة بيت لحم، وسجلت حالة وفاة واحدة.وأجرت الطواقم الطبية في الساعات الماضية، وفي أعقاب حالة الوفاة، مسحاً لعدد من أفراد العائلة في البلدة.