شاهد: رسالة من أفراد الشرطة بغزة للمواطنين غير المحجورين

رام الله - دنيا الوطنتحدث أفراد من الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، من داخل إحدى المدارس بالمنطقة الوسطى، التي تعتبر منطقة للحجر الصحي.وقال عنصر من قوات التدخل وحفظ النظام: "من قلب الحجر الصحي، وفي اليوم العاشر على التوالي، نُبرق بتحية إكبار وإجلال إلى الشعب الفلسطيني العظيم المعطاء، الذي عانى على مدار السنوات السابقة، وأثبت أنه غير قابل للانكسار".وأضاف: "كما مرت تلك المِحن، وتبعثرت فوق صخرة صمودكم، يقينًا بالله أولًا، ثم بصمودكم، فإن هذه المحنة ستمر كما مر غيرها من المِحن، وستكون طي النسيان كسابقاتها، ومن هنا نوصي أبناء شعبنا غير المحجورين، بأن يلتزموا بيوتهم حفاظًا على سلامتهم".وتابع: "نقول لأبناء شعبنا من المحجورين، إننا خدم لصغيركم قبل كبيركم، وبإذن الله، سنكون عونًا لكم.. فخدمتكم شرف، ونسأل الله أن يُسلّمنا وإياكم جميعًا".