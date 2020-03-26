دولي

أكثر من 1000 وفاة بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة

أكثر من 1000 وفاة بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة إلى 1031 حالة، فيما بلغ عدد الذين ثبت مخبرياً إصابتهم بالوباء في البلاد 68 ألفاً و572 شخصاً.

ووفق وكالة (رويترز) فقد جاء ذلك في آخر تحديث لحصيلة ضحايا (كورونا) نشرته جامعة جونز هوبكنز، بعد ساعات فقط من إعلانها في حصيلة سابقة، أن عدد الوفيات بلغ 827 حالة.

وقالت الوكالة: إنه مما لا شك فيه أن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس في الولايات المتحدة، هو أكبر من الحصيلة المعلنة، والسبب في ذلك هو أنه ليس كل المصابين بالمرض يخضعون للفحص المخبري لإثبات إصابتهم، وبالتالي فإن حصيلة الوفيات المسجلة، قد تكون هي بدورها دون الحصيلة الفعلية.

وتتصدر ولاية نيويورك قائمة الولايات الأكثر تضرراً بالوباء، إذ سجلت مدينة نيويورك وفاة 280 شخصاً بالفيروس منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين أواخر العام الماضي.

أخبار ذات صلة

بقرار قضائي.. عمير بيرتس رئيساً مؤقتاً لـ (كنيست) بديلاً لإدلشتاين

بقرار قضائي.. عمير بيرتس رئيساً مؤقتاً لـ (كنيست) بديلاً لإدلشتاين

أكثر من 21 ألف إنسان توفوا بفيروس (كورونا)

أكثر من 21 ألف إنسان توفوا بفيروس (كورونا)

(كورونا) يُغير طبيعته بالولايات المتحدة ليستهدف الشباب.. فما جديد الفيروس الغامض؟

(كورونا) يُغير طبيعته بالولايات المتحدة ليستهدف الشباب.. فما جديد الفيروس الغامض؟

ترامب: فرضت حالة الطوارئ في نيويورك وتكساس وفلوريدا وأمامنا أسابيع عصيبة

ترامب: فرضت حالة الطوارئ في نيويورك وتكساس وفلوريدا وأمامنا أسابيع عصيبة

نتنياهو: استمرار ارتفاع عدد المصابين سيجعلنا نفرض طوقاً على كافة أنحاء إسرائيل

نتنياهو: استمرار ارتفاع عدد المصابين سيجعلنا نفرض طوقاً على كافة أنحاء إسرائيل

شاهد: بوتين يزور مصابي فيروس (كورونا) بلباس خاص

شاهد: بوتين يزور مصابي فيروس (كورونا) بلباس خاص

الرئيس الفرنسي يأمر الجيش بالتحرك لكبح جماح (كورونا)

الرئيس الفرنسي يأمر الجيش بالتحرك لكبح جماح (كورونا)

بسبب (كورونا).. إسبانيا تشتري معدات طبية بقيمة 432 مليون يورو من الصين

بسبب (كورونا).. إسبانيا تشتري معدات طبية بقيمة 432 مليون يورو من الصين

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

انخفاض طفيف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

انخفاض طفيف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

الإعلام الحكومي بغزة: الأسماء المتداولة للمصابين السبعة غير صحيحة

الإعلام الحكومي بغزة: الأسماء المتداولة للمصابين السبعة غير صحيحة

ملحم: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في قرية &#34;بدو&#34; شمال غرب القدس

ملحم: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في قرية "بدو" شمال غرب القدس

الداخلية بغزة: نُحذّر مِن تداول الشائعات والانتباه قبل تناقل أية معلومات بهذه المرحلة الحساسة

الداخلية بغزة: نُحذّر مِن تداول الشائعات والانتباه قبل تناقل أية معلومات بهذه المرحلة الحساسة

الاتحاد العام لعمال فلسطين يُحمّل الجانب الإسرائيلي المسؤولية عن سلامة عمالنا

الاتحاد العام لعمال فلسطين يُحمّل الجانب الإسرائيلي المسؤولية عن سلامة عمالنا

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين في مناطق متفرقة من القدس

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين في مناطق متفرقة من القدس

الشرطة: إصابة أربعة مواطنين بحادث إطلاق نار في الخليل

الشرطة: إصابة أربعة مواطنين بحادث إطلاق نار في الخليل

غنام بزيارة عائلة الشهيد الخوجا: أوجعني عدم مقدرتي تقبيل جبين والدته بسبب (كورونا)

غنام بزيارة عائلة الشهيد الخوجا: أوجعني عدم مقدرتي تقبيل جبين والدته بسبب (كورونا)

منوعات

من هي الشابة التي عثر عليها مقتولة في فيلا نجلاء فتحي؟

من هي الشابة التي عثر عليها مقتولة في فيلا نجلاء فتحي؟

شاهد: تغريد الطاسان تعلن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا بسبب عائلتها

شاهد: تغريد الطاسان تعلن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا بسبب عائلتها

شاهد كيف تفاعل النجوم السوريون مع فيروس كورونا؟

شاهد كيف تفاعل النجوم السوريون مع فيروس كورونا؟

شاهد كيف تقضى نانسى عجرم وقتها فى الحجر المنزلى؟

شاهد كيف تقضى نانسى عجرم وقتها فى الحجر المنزلى؟

شاعر مصري شهير يهاجم مذيعي الإخوان: &#34;مفيش سنس.. غباء وحقد ومرض&#34;

شاعر مصري شهير يهاجم مذيعي الإخوان: "مفيش سنس.. غباء وحقد ومرض"

شاهد: علي وكنز أبناء محمد رمضان في أحدث ظهور لهما

شاهد: علي وكنز أبناء محمد رمضان في أحدث ظهور لهما

شاهد: كيفية &#34;حك الأنف&#34; دون لمسها على طريقة مدحت شلبي

شاهد: كيفية "حك الأنف" دون لمسها على طريقة مدحت شلبي

فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا

فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

شاهد: كورونا أصلحت من حال أصالة.. على ماذا ندمت؟

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

صور: نجوم عملوا من المنزل بسبب الحجر الصحي: أحدهم كان مصاب بكورونا

عربي

مصرع 18 شخصًا بحادث تصادم بين عدد من السيارات في القاهرة

مصرع 18 شخصًا بحادث تصادم بين عدد من السيارات في القاهرة

قصف بالكاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد

قصف بالكاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد

السيسي للمصريين: سنتخطى اللحظات العصيبة وستصير ذكرى من الماضي

السيسي للمصريين: سنتخطى اللحظات العصيبة وستصير ذكرى من الماضي

تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مصر ووفاة حالة واحدة

تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مصر ووفاة حالة واحدة