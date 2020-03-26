أكثر من 1000 وفاة بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة إلى 1031 حالة، فيما بلغ عدد الذين ثبت مخبرياً إصابتهم بالوباء في البلاد 68 ألفاً و572 شخصاً.



ووفق وكالة (رويترز) فقد جاء ذلك في آخر تحديث لحصيلة ضحايا (كورونا) نشرته جامعة جونز هوبكنز، بعد ساعات فقط من إعلانها في حصيلة سابقة، أن عدد الوفيات بلغ 827 حالة.



وقالت الوكالة: إنه مما لا شك فيه أن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس في الولايات المتحدة، هو أكبر من الحصيلة المعلنة، والسبب في ذلك هو أنه ليس كل المصابين بالمرض يخضعون للفحص المخبري لإثبات إصابتهم، وبالتالي فإن حصيلة الوفيات المسجلة، قد تكون هي بدورها دون الحصيلة الفعلية.



وتتصدر ولاية نيويورك قائمة الولايات الأكثر تضرراً بالوباء، إذ سجلت مدينة نيويورك وفاة 280 شخصاً بالفيروس منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين أواخر العام الماضي.