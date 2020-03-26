بقرار قضائي.. عمير بيرتس رئيساً مؤقتاً لـ (كنيست) بديلاً لإدلشتاين

عمير بيرتس

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رام الله - دنيا الوطن

قضت المحكمة العليا في إسرائيل، بتعيين رئيس تكتل اليسار، عمير بيرتس، رئيساً لـ (كنيست) الإسرائيلي.



وقالت صحيفة (هآرتس): إن المحكمة العليا الإسرائيلية، قضت بتعيين عمير بيرتس، رئيساً مؤقتاً لـ (كنيست)؛ وذلك طبعاً بحكم العمر الذي حدده القانون.



وأكدت (هآرتس، أنه بعد استقالة إدلشتاين، قضت المحكمة العليا بهذا القرار، بهدف إدارة الجلسة الكاملة لـ (كنيست) من أجل التصويت لاختيار رئيس جديد دائم، مشيرة إلى أن القرار أثار ردود فعل كبيرة في الأحزاب اليمينية ونتنياهو، متهماً اليسار لهم بأنه يسعى لتدمير القضاء والمحكمة العليا، ويسعون لتخريب (كنيست).



يذكر، أن بيرتس، أعلن أمس الأربعاء، رفضه قرار يولي إدلشتاين، رئيس الكنيست الإسرائيلي المستقيل من منصبه، بتعيينه بديلًا له بشكل مؤقت إلى حين انتخاب آخر.