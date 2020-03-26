أكثر من 21 ألف إنسان توفوا بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) عالمياً إلى 21.300 حالة، بينما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 471.802 حالة.



وأفاد موقع الإحصاء العالمي (وورلدميترز)، حتى صباح اليوم الخميس، أنه بلغ عدد حالات الشفاء 114.703 حالة، بحسب آخر تحديث.



وأظهر الموقع، أن الصين لا تزال تتصدر الدول من حيث عدد الإصابات 81218 حالة، ثم إيطاليا بـ 69176 حالة، والولايات المتحدة بعدد 60653 حالة، فإسبانيا بعدد 47610، ثم ألمانيا بعدد 35740.



ولا تزال إيطاليا تحتل المركز الأول من حيث عدد الوفيات بعدد 6820 حالة، تليها إسبانيا بـ 3434 حالة وفاة، متقدمة بذلك على الصين بعدد 3281 وفاة، وإيران بـ 2077 وفاة.