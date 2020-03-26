ليلة الغد يبدأ التوقيت الصيفي في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يبدأ منتصف ليلة يوم الجمعة/ السبت الموافق 28/27 آذار/ مارس 2020، العمل بموجب التوقيت الصيفي في فلسطين، وذلك سيتم بتحريك عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، بحيث يتواصل العمل به لمدة 152 يوماً.



وكان العمل وفق التوقيت الشتوي 2019 في كافة المناطق الفلسطينية، قد بدأ يوم السبت الموافق 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 الماضي، وتم تحريك عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الخلف.



وأعلنت الحكومة الفلسطينية، أنه تقرر العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من صباح يوم 28/3/2020.



وسيستمر العمل بموجب التوقيت الشتوي هذا العام ولغاية الجمعة الموافق 27/03/2020، حيث سينتهي العمل بالتوقيت الشتوي، ويعلن عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي.



إلى ذلك، أعلنت إسرائيل، أن الليلة ما بين الخميس والجمعة، سيتم العمل بالتوقيت الصيفي، بحيث سيتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة.