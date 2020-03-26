مصرع 18 شخصًا بحادث تصادم بين عدد من السيارات في القاهرة

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رام الله - دنيا الوطن

لقي 18 شخصاً مصرعهم، وأصيب 12 آخرون في العاصمة المصرية القاهرة، إثر وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات فجر اليوم الخميس.



ووفق صحيفة (اليوم السابع)، فقد ألقت مباحث الجيزة، القبض على سائق سيارة النقل، المتسبب في حادث الاصطدام بعدد من السيارات، بالطريق الدائرى الإقليمى فى الجيزة، بالقرب من بوابة حلوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، تمهيداً لإحالته إلى النيابة للتحقيق.



وذكرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أن 18 شخصاً قتلوا، مع بدء فرض حظر التجوال، لمنع تفشي وباء (كورونا) في مصر.