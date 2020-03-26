كم يومًا ستكفي الـ 2 تريليون دولار في الولايات المتحدة؟

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، أن حزمة المساعدات البالغة تريليوني دولار، مصممة لدعم الاقتصاد الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر.



وقال منوشين: "نعتقد أن المساعدات، ستكفي لثلاثة أشهر.. نأمل ألا نحتاجها، ونأمل أن تنتهي هذه الحرب بشكل أسرع، لكننا نتوقع أن تغطي هذه الأموال الكبيرة احتياجات الاقتصاد"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



واعتبر أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال، سيتم توزيعها كقروض، وستتم إعادتها إلى الميزانية فيما بعد.



وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، أقر بالإجماع أمس، مشروع قانون بتريليوني دولار، يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس (كورونا)، وكذلك توفير مليارات الدولارات؛ لشراء المعدات الطبية، التي تشتد الحاجة إليها.